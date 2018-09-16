Верзилов доставлен на лечение в Германию

Бывший участник арт-группы «Война» и продюсер Pussy Riot Петр Верзилов находится в Германии, где медики попытаются установить причину его отравления, сообщила участница группы Мария Алехина.

Она подтвердила, что Верзилов доставлен в Берлин. Поездку организовали Надежда Толоконникова и «друзья из Германии».

«Там нашли врача, он будет ставить диагноз и лечить, насколько я знаю», – приводит РИА «Новости» слова Алехиной.