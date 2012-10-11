Из Петра Верзилова делают Сергея Скрипаля

Бывший участник арт-группы «Война» и продюсер Pussy Riot Петр Верзилов находится в больнице в тяжелом состоянии. Ссылаясь на свои источники, СМИ пишут об угрозе инсульта, но родные и близкие источникам не верят, говоря об отравлении. В этой версии есть очевидные нестыковки, но ее уже взяли на вооружение западные СМИ и политики первого уровня.

Петр Верзилов является гражданином не только России, но и Канады, в связи с чем его состояние прокомментировал премьер-министр этой страны. По словам Джастина Трюдо, «это вызывает определенную озабоченность, особенно учитывая действия со стороны россиян в последние месяцы в Соединенном Королевстве, поэтому мы, конечно, относимся к этому очень серьезно и работаем с человеком».

Он добавил, что канадские дипломаты пытаются разобраться в ситуации, но «слишком рано делать какие-то выводы о том, что произошло». «Пока мы знаем, что канадский гражданин находится в больнице, и нам нужно его поддержать», – резюмировал Трюдо.

В принципе, сказано достаточно – сравнение «дела Верзилова» с «делом Скрипалей» озвучено.

Напомним, что Петр Верзилов – один из старейших и активнейших членов группы «Война» и выросшей из нее Pussy Riot. Он участвовал в секс-оргии в Биологическом музее, захватывал отделение милиции в Мытищах, продюсировал акции Pussy Riot.

Долгое время он фигурировал в СМИ как муж Надежды Толоконниковой, осужденной в 2012 году вместе с Марией Алехиной на два года лишения свободы за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя. Официальных сообщений об их разводе не было. Толоконникова, находясь в СИЗО, назвала Верзилова «мошенником» и «предателем».

После освобождения Толоконниковой и Алехиной отношения супругов наладились, но ненадолго. Вот что писал в 2017 году журнал GQ: «Верзилов узнал, что у Нади случился роман – второй в жизни, а потом третий. Знакомые рассказывают, что, несмотря на то, что сам Верзилов все эти годы вел далеко не монашеский образ жизни, он впал в отчаяние, неожиданное даже для близких друзей. Говорят, собирался чуть ли ни ехать воевать в Донбасс. В итоге уехал с Алехиной в Камбоджу – писать ту самую заказанную книгу. На берегу океана у них случился курортный роман...»

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О проблемах со здоровьем Верзилова 11 сентября сообщила его девушка, 21-летняя Вероника Никульшина – одна из участниц акции на финальном матче чемпионата мира по футболу в России.

В ночь на 14 сентября Петр Верзилов по требованию матери был переведен из больницы имени Бахрушина в Сокольниках в Институт Склифосовского. Что с ним случилось, по-прежнему неизвестно. «Интерфакс» со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщил о «предынсультном состоянии» и о том, что «анализ не установил в крови Верзилова никаких препаратов, кроме тех, что ему давали врачи». Никульшина назвала это «бредом и чушью».

«Это точно отравление, отравление холинолитиками. Это что-то типа атропина, «Цикломеда» – то, что содержится в лекарственных препаратах. Но здесь вопрос большой дозировки», – цитирует Никульшину «Коммерсант».

«Цикломед» – это капли, которые используются малообеспеченными наркоманами. Последствия применения – нарушения психической реакции, припадки, тахикардия, в случаях передозировки – кома и летальный исход. При этом Никульшина говорит, что «это не те препараты, которые легко вывести», а в посвященной трагическим последствиям употребления «Цикломеда» статье киргизской службы «Радио Свобода», напротив, говорится о том, что «его трудно обнаружить в крови».

Маловероятно, чтобы не нуждающийся в денежных средствах Верзилов употреблял подобные лекарственные средства в целях «получения кайфа». Как писал все тот же GQ, «Петя любит комфорт, хорошую одежду и двенадцатилетний виски». Но Никульшина почему-то упомянула именно «Цикломед».

Наконец, телеграм-канал «112», ссылаясь на врачей Верзилова, сообщил: у пациента острое полиморфное психотическое расстройство, случившееся на фоне сильного эмоционального потрясения.

Но, чем бы ни было вызвано тяжелое состояние Петра Верзилова, западным СМИ и политикам не интересно, как обстоят дела в реальности.

В The New York Times еще вчера говорили про «отравление», не дожидаясь мнения врачей. И независимо от того, какой диагноз в итоге поставят специалисты Института Склифосовского, версия отравления, безусловно, будет основной и даже единственной, потому что она хорошо укладывается как в историю со Скрипалями, так и в западную версию освещения ситуации в Сирии.

Из современной России целенаправленно делают средневековую Италию, где яд являлся лучшим способом решения всех политических и экономических проблем. В информационной войне все средства хороши.

Даже странно, что никто пока что не вспомнил о том, что Руслан Боширов и Александр Петров 11 сентября несомненно находились в России, и даже, вполне вероятно, в Москве, где гипотетически могли осматривать колокольню Ивана Великого или какую-нибудь другую достопримечательность.

В любом случае желаем Петру Верзилову скорейшего выздоровления.