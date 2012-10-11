Из Петра Верзилова делают Сергея Скрипаля

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14 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 20:34  |  vz.ru
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Россияне возмущены жадностью Apple

Телефоны за 100 тыс. рублей стали реальностьюФото: Stephen Lam/Reuters
Новые гаджеты от Apple не вдохновили ни инвесторов, ни россиян. Акции компании после презентации подешевели, а наши соотечественники потрясены ценами на новые смартфоны. Неужели эпоха самой дорогой в мире компании стала закатываться? Но даже если Apple рискует потерей прибылей, виновата в этом будет вовсе не Россия. Подробности...
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В Европе раскрыли новых «агентов ГРУ»

Нидерланды рассказали о «русских шпионах», якобы пытавшихся получить данные из швейцарской лаборатории, участвующей в расследовании «дела Скрипалей»Фото: labor-spiez.ch
На фоне ажиотажа в Европе в связи с «делом Скрипалей» появились новые разоблачения. На этот раз «русских шпионов» обнаружили в Нидерландах. Два «агента ГРУ» якобы пытались взломать швейцарскую химлабораторию, которая участвует в расследовании «дела Скрипалей» и использования химоружия в Сирии. Действительно ли российские спецслужбы так интересует швейцарская лаборатория? Подробности...
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После признаний Боширова и Петрова осталось несколько загадок

«Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие», – написала СимоньянФото: кадр канала RT
Интервью главреда RT Маргариты Симоньян c «предпринимателями загадочной ориентации» Петровым и Бошировым дало некоторые ответы, но оставило гораздо больше вопросов. А поскольку «отравление» изначально развивалось по законам шоу, нет никаких сомнений в том, что шоу должно продолжаться. И вот главное в его новом акте. Подробности...
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Британская пресса «лишилась дара речи» от интервью Петрова и Боширова

Английская печать упорно называет Петрова и Боширова «убийцами с «Новичком»Фото: dailymail.co.uk
Британские официальные лица и пресса весьма эмоционально отреагировали на появление в эфире Боширова и Петрова – «агентов ГРУ», обвиняемых в причастности к отравлению Скрипалей. «Интервью вызывает больше вопросов, чем ответов», пишет, в частности, Би-би-си – и поясняет, почему именно. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Константинополь открыл новый фронт против русских священников

Роман Силантьев, религиовед, доктор исторических наук, руководитель Правозащитного центра Всемирного русского народного собора
Сейчас в Греции ведется целенаправленная информационная война против России и Русской церкви. Так, недавно общественность с большим удивлением узнала из СМИ, что Россия якобы направляет к грекам «шпионов в рясах». Подробности...

На кого похожи Петров и Боширов

Андрей Медведев, Политический обозреватель
«Эксперты» вчера кинулись обсуждать, как же низко упал уровень российских спецслужб. Ну да. Упал. Низко. А вот стесняюсь спросить: все лидеры террористического подполья на Кавказе – они сами собой ускакали в края вечной охоты? Подробности...
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Давайте в споре с Росгвардией уважать свою историю

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Высказывания: «В России в порядочном обществе жандарму руки не подавали!» – это сравнительно недавний продукт пиар-технологов одного из печально известных олигархов. Что же было на самом деле? Все гораздо интереснее. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
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        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Из Петра Верзилова делают Сергея Скрипаля

          Чем бы ни было вызвано тяжелое состояние Верзилова, западным СМИ не интересно, как обстоят дела в реальности   14 сентября 2018, 19:25
          Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

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          Бывший участник арт-группы «Война» и продюсер Pussy Riot Петр Верзилов находится в больнице в тяжелом состоянии. Ссылаясь на свои источники, СМИ пишут об угрозе инсульта, но родные и близкие источникам не верят, говоря об отравлении. В этой версии есть очевидные нестыковки, но ее уже взяли на вооружение западные СМИ и политики первого уровня.

          Петр Верзилов является гражданином не только России, но и Канады, в связи с чем его состояние прокомментировал премьер-министр этой страны. По словам Джастина Трюдо, «это вызывает определенную озабоченность, особенно учитывая действия со стороны россиян в последние месяцы в Соединенном Королевстве, поэтому мы, конечно, относимся к этому очень серьезно и работаем с человеком».

          Он добавил, что канадские дипломаты пытаются разобраться в ситуации, но «слишком рано делать какие-то выводы о том, что произошло». «Пока мы знаем, что канадский гражданин находится в больнице, и нам нужно его поддержать», – резюмировал Трюдо.

          В принципе, сказано достаточно – сравнение «дела Верзилова» с «делом Скрипалей» озвучено.

          Напомним, что Петр Верзилов – один из старейших и активнейших членов группы «Война» и выросшей из нее Pussy Riot. Он участвовал в секс-оргии в Биологическом музее, захватывал отделение милиции в Мытищах, продюсировал акции Pussy Riot.

          Долгое время он фигурировал в СМИ как муж Надежды Толоконниковой, осужденной в 2012 году вместе с Марией Алехиной на два года лишения свободы за «панк-молебен» в храме Христа Спасителя. Официальных сообщений об их разводе не было. Толоконникова, находясь в СИЗО, назвала Верзилова «мошенником» и «предателем».

          После освобождения Толоконниковой и Алехиной отношения супругов наладились, но ненадолго. Вот что писал в 2017 году журнал GQ: «Верзилов узнал, что у Нади случился роман – второй в жизни, а потом третий. Знакомые рассказывают, что, несмотря на то, что сам Верзилов все эти годы вел далеко не монашеский образ жизни, он впал в отчаяние, неожиданное даже для близких друзей. Говорят, собирался чуть ли ни ехать воевать в Донбасс. В итоге уехал с Алехиной в Камбоджу – писать ту самую заказанную книгу. На берегу океана у них случился курортный роман...»

          О проблемах со здоровьем Верзилова 11 сентября сообщила его девушка, 21-летняя Вероника Никульшина – одна из участниц акции на финальном матче чемпионата мира по футболу в России.

          В ночь на 14 сентября Петр Верзилов по требованию матери был переведен из больницы имени Бахрушина в Сокольниках в Институт Склифосовского. Что с ним случилось, по-прежнему неизвестно. «Интерфакс» со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщил о «предынсультном состоянии» и о том, что «анализ не установил в крови Верзилова никаких препаратов, кроме тех, что ему давали врачи». Никульшина назвала это «бредом и чушью».

          «Это точно отравление, отравление холинолитиками. Это что-то типа атропина, «Цикломеда» – то, что содержится в лекарственных препаратах. Но здесь вопрос большой дозировки», – цитирует Никульшину «Коммерсант»

          «Цикломед» – это капли, которые используются малообеспеченными наркоманами. Последствия применения – нарушения психической реакции, припадки, тахикардия, в случаях передозировки – кома и летальный исход. При этом Никульшина говорит, что «это не те препараты, которые легко вывести», а в посвященной трагическим последствиям употребления «Цикломеда» статье киргизской службы «Радио Свобода», напротив, говорится о том, что «его трудно обнаружить в крови».

          Маловероятно, чтобы не нуждающийся в денежных средствах Верзилов употреблял подобные лекарственные средства в целях «получения кайфа». Как писал все тот же GQ, «Петя любит комфорт, хорошую одежду и двенадцатилетний виски». Но Никульшина почему-то упомянула именно «Цикломед».

          Наконец, телеграм-канал «112», ссылаясь на врачей Верзилова, сообщил: у пациента острое полиморфное психотическое расстройство, случившееся на фоне сильного эмоционального потрясения. 

          Но, чем бы ни было вызвано тяжелое состояние Петра Верзилова, западным СМИ и политикам не интересно, как обстоят дела в реальности.

          В The New York Times еще вчера говорили про «отравление», не дожидаясь мнения врачей. И независимо от того, какой диагноз в итоге поставят специалисты Института Склифосовского, версия отравления, безусловно, будет основной и даже единственной, потому что она хорошо укладывается как в историю со Скрипалями, так и в западную версию освещения ситуации в Сирии.

          Из современной России целенаправленно делают средневековую Италию, где яд являлся лучшим способом решения всех политических и экономических проблем. В информационной войне все средства хороши.

          Даже странно, что никто пока что не вспомнил о том, что Руслан Боширов и Александр Петров 11 сентября несомненно находились в России, и даже, вполне вероятно, в Москве, где гипотетически могли осматривать колокольню Ивана Великого или какую-нибудь другую достопримечательность.

          В любом случае желаем Петру Верзилову скорейшего выздоровления. 


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