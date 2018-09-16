На антипенсионный митинг в Петербурге вышли не более 1 тыс. человек

Численность участников митингов против изменения пенсионной системы сокращается: на акцию, состоявшуюся в воскресенье, 16 сентября, в Санкт-Петербурге вышли, по разным данным, от 500 до 1 тыс. человек.

Так, по информации издания «Закс.ру», на митинг вышли около 1 тыс. человек, в том числе организаторы Борис Вишневский, Андрей Пивоваров, Мариша Шишкина, Максим Резник, а также экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Радиостанция «Эхо Москвы», в свою очередь, сообщает о 500 участниках митинга против пенсионных изменений в Петербурге.

Митинг в Петербурге собрался на площади Ленина, а затем шествием направился в Свердловский сад – это место проведения акции было согласовано с местными властями, передает «Интерфакс».

И без того невысокая активность митингов против пенсионных изменений снизилась после обращения Владимира Путина к россиянам. Глава государства, ранее выразивший недовольство проектом, предложенным кабмином, выступил за снижение возраста выхода на пенсию для женщин, а также призвал ввести суровое наказание для работодателей за отказ нанимать на работу или необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о предложениях президента России по смягчению пенсионных изменений.

Предложения Путина были внесены на рассмотрение Госдумы 6 сентября.