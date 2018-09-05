Социологи зафиксировали позитивный эффект в обществе от телеобращения Путина

Общество положительно оценило телеобращение Владимира Путина по поводу пенсионных изменений, несмотря на сложное отношение к теме, отмечают социологи.

«Настроения россиян изменились в лучшую сторону, часть людей получила сильное впечатление, это мы зафиксировали», – сказал газете ВЗГЛЯД президент фонда «Общественное мнение» Александр Ослон, комментируя реакцию на телеобращение президента. Собеседник, впрочем, указывает на то, что тема пенсионных изменений остается болезненной для многих россиян.

«После двухмесячного обсуждения темы повышения пенсионного возраста и телеобращения президента Владимира Путина протестные настроения россиян резко ослабли», – цитирует РИА Новости гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова. Судя по результатам опроса, опубликованного накануне, социологи зафиксировали снижение уровня протестных настроений в России к началу осени, так 55% опрошенных не верят в вероятность выступлений в их населенном пункте.

Для сравнения, опрос ВЦИОМ 30 июля показал – 59% россиян исключали свою возможность участия в протестных выступлениях по поводу пенсионных изменений, последний опрос продемонстрировал, что это число возросло до 66%.

По мнению Федорова, обращение Путина, «по сути, закрыло вопрос о возможности отмены либо серьезной корректировки этой реформы». «Значительная часть россиян, негативно относящихся к повышению, ранее высказывала готовность принять участие в массовых протестах против него. Теперь эта «сигнальная» функция протестов отпала за ненужностью, так как стало понятно, что тема закрыта».

«Думаю, выступление президента имело психотерапевтический эффект. Тем более, в выступлении были учтены данные социологических опросов, были даны ответы по наиболее часто встречающимся претензиям к изменениям в пенсионном законодательстве», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

«Я думаю, этим и отличается государственный деятель от политика-популиста, для него его содержательная повестка важнее, чем конкретное рейтинговое КПД», – отметил Минченко.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин, согласно предложению главы государства, составит 60 лет, а не 63 года. Также глава государства предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста.