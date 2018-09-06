Названо наказание за отказ нанимать людей предпенсионного возраста

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы поправки к проекту закона об изменении пенсионной системы, которые, в частности, вводят уголовную ответственность за отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста.

Согласно тексту законопроекта, отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы до 360 часов, передает РИА «Новости».

В тексте документа также уточняется, что под предпенсионным возрастом понимается период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством России.

Ранее в четверг Путин внес на рассмотрение Госдумы предлагаемые им поправки ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы. «Единая Россия» также внесла в нижнюю палату парламента ряд поправок, в том числе предложив направлять средства, конфискованные за коррупционные преступления, в Пенсионный фонд России.

Напомним, 29 августа Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. Так, возраст выхода на пенсию для женщин, согласно предложению главы государства, составит 60 лет, а не 63 года.