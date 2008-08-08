Путин внес в Госдуму поправки к проекту пенсионных изменений

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы предлагаемые им поправки ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы, сообщил вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

«Сегодня президентские поправки официально поступили в Госдуму. «Единая Россия» обеспечит их принятие при рассмотрении законопроекта во втором чтении», – приводит его слова «Интерфакс».

«Мы благодарны президенту за поддержку инициатив наших избирателей и со своей стороны также вносим подготовленные и оформленные поправки «Единой России», – добавил секретарь генсовета партии, передает ТАСС.

Кроме того, в четверг «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки к законопроекту о пенсионных изменениях, которые касаются в том числе досрочного выхода на пенсию при большом трудовом стаже, сохранении действующего срока назначения накопительной части, а также предусматривающие ежегодную диспансеризацию работников предпенсионного возраста.

По словам Турчака, авторами поправок стали 31 депутат Госдумы и член Совета Федерации, передает РИА «Новости».

В конце августа секретарь генсовета партии Андрей Турчак говорил, что «Единая Россия» в ближайшее время подготовит необходимые поправки ко второму чтению законопроекта о пенсионных изменениях с учетом предложений президента Владимира Путина. Тогда же первый зампред комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов заметил, что корректировка успеет пройти в осеннюю сессию.

Напомним, 3 сентября, на рассмотрение региональных парламентов уже начали вносить проекты законов, направленные на сохранение льгот гражданам предпенсионного возраста в рамках реализации инициатив президента России.

29 августа Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин, согласно предложению главы государства, составит 60 лет, а не 63 года. Также глава государства предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста.

В Госдуме сообщили, что реализация предложений президента по изменениям в пенсионной системе потребует порядка 3,6 трлн рублей до 2034 года.

Позже в правительстве разъяснили порядок выхода россиян на пенсию.