ЕР пообещала быстро подготовить поправки к пенсионному законопроекту

«Единая Россия» в ближайшее время подготовит необходимые поправки ко второму чтению законопроекта о пенсионных изменениях с учетом предложений президента Владимира Путина, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Первый зампред комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов заметил, что корректировка успеет пройти в осеннюю сессию.

По словам Турчака, Путин поддержал ряд предложений, сформулированных «Единой Россией».

«Это те предложения, которые мы собирали в течение двух месяцев, проводя широкое общественное обсуждение в регионах, в нем участвовали все субъекты России, общественные организации, профсоюзы», – заметил он, напомнив, что «в результате было собрано порядка 1,5 тыс. обращений», – передает ТАСС слова секретаря генсовета ЕР.

«Президент сегодня открыто обратился к нашим гражданам и обозначил свою позицию в отношении изменений, вносимых в пенсионное законодательство, которые сейчас активно обсуждаются миллионами наших граждан. Это честная позиция человека, который понимает, что данная тема очень важна для всего населения нашей страны», – приводятся слова Турчака в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Важной инициативой, озвученной президентом, Турчак назвал сокращение сроков выхода на пенсию для женщин: «Важна поддержка наших матерей и очень важно, что это предложение направлено на поддержку многодетных семей. Это должно стимулировать демографическое развитие нашей страны», – уверен он.

Турчак подчеркнул, что ни одна политическая партия не заняла в обсуждении данного вопроса столь ответственной позиции. «Поэтому мы будем ориентироваться на позицию главы государства и в ближайшее время подготовим все соответствующие поправки ко второму чтению в Госдуме», – заключил он.

В свою очередь замсекретаря генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко отметил, что «впервые президент обратился по социально-экономической тематике к людям вот так напрямую. Это подчеркивает важность темы, которая обсуждается в обществе. Без преувеличения изменения в пенсионной системе затрагивают каждого гражданина нашей страны. Это честный и открытый разговор, демонстрация уважения к людям», – заявил он.

Напомним, ранее в среду в ходе телеобращения к гражданам, посвященного пенсионным изменениям, президент Владимир Путин рассказал о предложении «Единой России» по сохранению региональных льгот.

Между тем первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заметил, что корректировка проекта о пенсионном законодательстве успеет пройти в осеннюю сессию. «С этим проблем не будет. Законодательный процесс отлажен», – заверил он.