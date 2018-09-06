ЕР предложила направлять конфискованные у коррупционеров деньги в Пенсионный фонд

«Единая Россия» внесла на рассмотрение Государственной думы поправки к законопроекту о пенсионных изменениях о направлении средств, конфискованных за коррупционные преступления, в Пенсионный фонд России, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, парламентариями внесены поправки «о направлении в бюджет Пенсионного фонда всех конфискованных средств и имущества, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности», передает ТАСС.

«У бюджета Пенсионного фонда появится новый источник дохода», – подчеркнул Турчак. За 6 лет объем таких поступлений в федеральный бюджет составил более 1,2 млрд. рублей.

Кроме того, ЕР внесла поправки, которые касаются в том числе досрочного выхода на пенсию при большом трудовом стаже, сохранении действующего срока назначения накопительной части, а также предусматривающие ежегодную диспансеризацию работников предпенсионного возраста.

Напомним, президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы предлагаемые им поправки ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы.

29 августа Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин, согласно предложению главы государства, составит 60 лет, а не 63 года. Также глава государства предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста.