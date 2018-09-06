Путин внес поправки о снижении возраста выхода на пенсию для женщин

Президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законопроект о пенсионных изменениях, которые в том числе снижают возраст выхода на пенсию для женщин, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Президентские поправки – это набор очень важных инициатив, которые были озвучены в обращении главы государства», – приводит его слова ТАСС.

«Наверное, самые чувствительные поправки – это снижение возраста выхода на пенсию для женщин, особые условия по выходу на пенсию для многодетных матерей, имеющих трех и более детей. Я думаю, это основные и плюс федеральные льготы», – сказал Турчак.

Ранее в четверг стало известно, что Путин внес на рассмотрение Госдумы предлагаемые им поправки ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионной системы. Так, стало известно, какое наказание будет грозить работодателям за отказ нанимать на работу или необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста.

«Единая Россия» также внесла в нижнюю палату парламента ряд поправок, в том числе предложив направлять средства, конфискованные за коррупционные преступления, в Пенсионный фонд России.