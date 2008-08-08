Названы три причины провала митингов против пенсионных изменений

Количество участников митингов против изменения пенсионного законодательства оказалось намного меньше заявленного и значительно сократилось по сравнению с предыдущими демонстрациями. Есть три составляющих неудачи этих протестных акций, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

«Первое: по итогам длительного обсуждения этой проблематики у значительной части населения сложилась убежденность, что изменения в пенсионную систему уже неизбежны», – подчеркнул президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Второй момент – это психотерапевтический эффект выступления президента, продолжил собеседник.

«Третий момент в следующем. Поскольку возникло большое количество дополнительных инициатив по коррекции изначального плана, то люди уже начинают примерять это на себя. То есть они относятся уже не в целом к изменениям в пенсионное законодательство, а смотрят, как это коснется их конкретно. Потому что там есть большое количество различных групп, которые получили те или иные формы послаблений», – подытожил Минченко.

Напомним, в среду президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, глава государства призвал установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а не 63 лет. Он также предложил добавить 25% к пенсиям жителей сел, отработавшим в сельском хозяйстве 30 лет.

А в воскресенье коммунисты провели в ряде городов митинги против повышения пенсионного возраста. Во Владивостоке на них пришли 250 человек из тысячи заявленных, в Москве 6 тыс. из 15 анонсированных, в Петропавловске-Камчатском вышли 30 человек, в Омске –800, в Магадане – 50, в Биробиджане – 150, в Барнауле - 700, в Абакане - 300, в Кирове – 30.