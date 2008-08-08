Турчинов назвал число наркоманов на Украине

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов пожаловался на то, что население страны «ежегодно сокращается катастрофическими темпами».

На своем сайте Турчинов заявил, что на Украине свыше 1 млн наркоманов, при этом алкоголиков «еще больше». Их число увеличивается на 10–15% ежегодно. В год от наркозависимости и алкоголизма, а также сопутствующих заболеваний умирают около 120 тыс. человек.

Турчинов подчеркнул, что «от этой эпидемии» Украина теряет больше граждан, «чем на поле боя».

Кроме того, он напомнил о снижении рождаемости, а также о многочисленных жителях страны, которые «покидают Украину в поисках лучшей доли».