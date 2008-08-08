Появились данные о разоружении «прилепинского батальона» со стрельбой

Ополченец и блогер Александр Жучковский заявил, что в Донецке разоружают «прилепинский батальон», его бойцы оказывают сопротивление.

«В данный момент в Донецке происходит разоружение «прилепинского батальона» на территории гостиницы «Прага». Был слышен взрыв и беспорядочная стрельба (кто в кого стрелял неясно). Никого из бойцов пока не выпускают, командир батальона Сергей Фомченков («Фомич») задержан», – сообщает Telegram-канал Жучковского.

Также появились данные, что писателю и экс-советнику главы ДНР Захару Прилепину и его соратникам из числа высокопоставленных лиц ДНР запрещен въезд в республику.

«По нашей информации, Прилепину наряду с Казаковым, Тимофеевым и Трапезниковым закрыт въезд в ДНР», – пишет Telegram-канал «Это ДНР, детка».

Прилепин ранее сообщил газете ВЗГЛЯД, что батальон, названный в его честь, находится в процессе переподчинения по указанию властей ДНР.

В пятницу новым и.о. главы самопровозглашенной республики стал глава ее Народного совета Денис Пушилин. В тот же день стало известно, что министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев и советник лидера республики Александр Казаков покинули ДНР, как утверждалось, «по соображениям безопасности».