Психоналитик сделала предположение о сфере деятельности Петрова и Боширова

«Они боятся сделать лишнее движение, лишнее слово сказать, очень дозированно все говорят. Есть две жертвы с высоким уровнем тревоги. Они очень контролируют все, что говорят», – сообщила газете ВЗГЛЯД психоаналитик Марина Кляшторная.

Психоаналитик Марина Кляшторная с разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД оценила поведение Петрова и Боширова:

«Но даже эта тема не позволяет людям верить в их искренность. Очевидно, что описание достопримечательностей Солсбери они выучили. Если мы говорим о психологическом портрете, эти люди находятся в скрытой тревоге, энергетически они очень зажаты. Это общее восприятие человека. Они боятся сделать лишнее движение, лишнее слово сказать, очень дозированно все говорят – житейские обычные вещи. Экспрессии киношной условно «Я не виновен!» – нет, есть две жертвы с высоким уровнем тревоги. Они очень контролируют все, что говорят и за телодвижениями всеми своими тоже следят», – отметила эксперт.

По словам психоаналитика, у Петрова и Боширова перед интервью уже были заготовки:

«Два запуганных мужика крупных размеров сидят, и слова через сито просеивают. Неестественно слова их воспринимаются и не бьются с мужественными лицами. Очевидно, что не сопливые мужики, они, на мой взгляд, похожи на военных, хотя, конечно, не могу утверждать, сотрудники это ГРУ или нет. Это люди с нормальным тестостероном. Есть несоответствие их внешнего вида со скованностью и высоким уровнем контроля», – заявила психоаналитик.

На ваш взгляд Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери? Да, полностью

Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

Не верю



Ранее Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору МИА «Россия сегодня» и RT Маргарите Симоньян. Они ответили на вопрос о флаконе с «Новичком», опровергли работу в ГРУ, а также указали на нестыковки в опубликованных Лондоном фотографиях.

Интервью стало предметом горячих дискуссий в социальных сетях. Поведение мужчин прокомментировала физиогномист Светлана Филатова.