В Москве разгромили выставку известного российского художника

Директор московской галереи 11.12 Gallery Александр Шаров заявил, что выставку художника Василия Слонова разгромили неизвестные.

«У нас в галерее 11.12, на Винзаводе, разгромили и облили краской произведения с выставки Васи Слонова. Полиция бездействует. Произведения сняли со стены и вынесли из галереи», – написал Шаров в своем Facebook.

Нападавшие разлили на выставке пахучую жидкость и забрали некоторые экспонаты.

На странице Шарова также опубликованы видео с предполагаемыми налетчиками. Среди них есть несколько мужчин в похожей одежде. Один из тех, кого обвиняют в нападении на выставку и краже экспонатов, грязно обругал женщину и плюнул в нее.

«В воровстве меня обвинила! Мерзость», – кричал мужчина.

Художник Василий Слонов открыл выставку «Небесный Иерусалим» на Винзаводе во вторник. «Новый проект Василия Слонова – это художественная материализация размышлений автора о судьбах мира в целом, и о кривой судьбе русской цивилизации, в частности», – говорится в описании выставки.