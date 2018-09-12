Сбербанк разъяснил сообщения о захвате заложников в отделении

В Сбербанке опровергли слухи о захвате заложников в одном из московских отделений, сообщив о проведении плановых учений.

«В офисе Сбербанка в Москве на улице Фабрициуса, 18 в первой половине дня 12 сентября проводятся плановые учения по защите клиентов и сотрудников банка от противоправных посягательств», – сообщили РИА «Новости» в пресс-центре Московского банка Сбербанка.

В учениях, по данным банка, участвуют работники организации, правоохранительные органы и экстренные службы. Офис начнет работу в 13.00 мск.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что в отделении Сбербанка в Москве неизвестный захватил заложников.

Напомним, в 2012 году в отделение Сбербанка на юго-западе Москвы ворвался мужчина, который взял в заложники одну из сотрудниц, бросил сумку с муляжом взрывного устройства и потребовал деньги от кассира.