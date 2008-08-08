Путин предложил способ решить территориальный спор с Японией

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что не шутил о заключении мирного договора с Японией до конца 2018 года, и предложил решить этим документом спор о территориях.

Путин заявил, что необходимо создать обстановку для комфортного решения всех вопросов, имеющихся в отношениях России и Японии, передает РИА «Новости».

Этому поспособствует подписание мирного договора, в котором, в частности, будет зафиксировано стремление сторон к урегулированию территориальных вопросов.

«Нам нужно убрать все, что мешает выстраиванию отношений», – подчеркнул президент России.

К настоящему времени стороны договорились об организации совместной хозяйственной деятельности.

В свою очередь в МИД Японии заявили, что правительство страны готово вести с Россией переговоры о заключении мирного договора после решения территориального вопроса – ситуации вокруг принадлежности Курильских островов.

«В этом отношении наша позиция неизменна», – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Владимир Путин предложил Японии заключить мирный договор до конца 2018 года без каких-либо предварительных условий. До этого он заявил, что Москва готова к результативному сотрудничеству с Токио.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как Россия использует противоречия Китая и Японии.

Четвертый Восточный экономический форум проходит 11–13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.