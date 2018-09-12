Путин заявил о новаторском подходе Трампа к ситуации с КНДР

Президент Владимир Путин заявил, что согласен с мнением главы японского правительства Синдзо Абэ том, что лидер США Дональд Трамп проявил новаторский подход к ситуации с Северной Кореей.

«Я согласен с тем, что сказал Синдзо Абэ – действительно, президент Трамп проявил, как он сказал, новаторский подход во взаимодействии с Северной Кореей», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Комментируя возможность предоставления гарантий ненападения на КНДР, Путин заявил, что «у Китая есть ядерный зонтик, и достаточно Китай в этом смысле себя чувствует уверенно».

В то же время Путин заявил, что КНДР были обещаны гарантии безопасности и она ждет сигналов после своих шагов по денуклеаризации.

«Северная Корея предприняла определенные шаги по денуклеаризации, она взорвала свой полигон ядерных испытаний, уничтожила его. И она, видимо, ждет в ответ каких-либо даже сигналов», – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Северная Корея не должна верить на слово обещаниям безопасности, нужны международные гарантии с участием ядерных держав.

«Мне представляется контрпродуктивным, что от Северной Кореи требуют сделать все, а противоположная сторона не будет делать ничего. Северная Корея только должна поверить на слово, что ей будет хорошо от этого. Гарантии какие могут быть? Международные гарантии», – сказал Путин.

В начале сентября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Соединенные Штаты и КНДР начали работать над организацией новой встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.