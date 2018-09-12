Путин рассказал о получивших «дальневосточный гектар»

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НОВОСТЬ ЧАСА:Путин: Мы нашли подозреваемых в отравлении Скрипалей
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Настало ли время продавать доллары
Навальный получил послание из реального мира
Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени
«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
По волнам европейской рукопожати немедленно пошла рябь
Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
В наше смутное время не столь уж многие пытаются жить по чести и называть вещи своими именами. Каждый такой поступок сродни сенсации, которую стоит сохранить для потомков, пока не заплевали. Подробности...
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Убивали легко, много и чаще всего лотерейно
Дмитрий Ольшанский, публицист
Сто лет назад, в сентябре 1918 года, начался красный террор. Тогда в нем не было еще тоскливой неумолимости огромной государственной машины, а было спонтанное, хаотическое зверство. Всего сто лет назад. Почти вчера. А сегодня все тихо. Подробности...
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«Натовское православие» патриарха Варфоломея
Егор Холмогоров, Публицист
Назначение Константинопольским патриархатом на Украину двух своих экзархов может иметь далекоидущие последствия для всего православного мира. Собственно, сам этот мир рискует прекратить свое существование. Подробности...
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В США выбрали «Мисс Америка 2019»
В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значенияПодробности...
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День города в Москве превратился в большой фестиваль
Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятийПодробности...
Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей
Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан БошировПодробности...
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