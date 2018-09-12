Путин рассказал о получивших «дальневосточный гектар»

«Дальневосточный гектар» получили уже 122 тыс. человек, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».

Путин заявил, что «122 тыс. человек получили так называемый дальневосточный гектар, и занимаются люди здесь и сельским хозяйством, и гостинично-туристическим бизнесом, и рекреацией», передает РИА «Новости».

«В общем, эта программа работающая и развивающаяся», – отметил президент.

Глава государства заявил также, что необходимо продумать, как стимулировать российских экспортеров инвестировать в экономические и соцпроекты на Дальнем Востоке, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что «современная транспортная экспортная инфраструктура должна стать каркасом для создания на Дальнем Востоке качественных рабочих мест, новых производств и предприятий, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, в том числе (...) экспортно-ориентированную продукцию».

Также важно создавать экспортно-ориентированные транспортные коридоры, развивать собственную экономику и производство.

Глава государства отметил, что основные пользователи дальневосточных транспортных коридоров – это, как правило, «крупные угольные, энергетические компании».

По программе «Дальневосточный гектар» каждому гражданину России предоставляется право на получение земельного участка площадью до 1 гектара на Дальнем Востоке бесплатно.

В течение первого года заявитель должен определиться с тем, как он будет использовать участок, а через три года – задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного использования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Четвертый Восточный экономический форум проходит 11-13 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.