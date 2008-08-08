Россия получила «неопровержимые доказательства» подготовки провокации с химатакой в Сирии

На заседании Совета безопасности по итогам встречи России, Ирана и Турции в Тегеране представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами подготовки провокации с химическим оружием в Сирии.

«Провокация противников Дамаска, рассчитывающих на силовую поддержку иностранных покровителей, вполне вероятна. У нас имеются неопровержимые доказательства таких приготовлений», – приводит ТАСС его слова.

Ранее сирийские правозащитники подтвердили прибытие «Белых касок» в Идлиб для подготовки провокации. А местные жители сообщили о начале постановочных съемок в Джиср-эш-Шугуре, на которых сирийская армия якобы применяет химоружие.