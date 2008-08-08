Исполнитель роли Джона Сноу потребовал сделать геев «супергероями»

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11 сентября, вторник | Последнее обновление — 20:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:УПЦ МП сказала, что в связи с историей вокруг автокефалии должны делать простые верующие
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Как вернуть население на Дальний Восток
США резко подняли ставки в сирийской войне нервов
Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени
«Кинжал» втянул США в бессмысленную гонку
Погибшего десантника подвела редчайшая случайность
Убивали легко, много и чаще всего лотерейно
Дмитрий Ольшанский, публицист
Сто лет назад, в сентябре 1918 года, начался красный террор. Тогда в нем не было еще тоскливой неумолимости огромной государственной машины, а было спонтанное, хаотическое зверство. Всего сто лет назад. Почти вчера. А сегодня все тихо. Подробности...
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«Натовское православие» патриарха Варфоломея
Егор Холмогоров, Публицист
Назначение Константинопольским патриархатом на Украину двух своих экзархов может иметь далекоидущие последствия для всего православного мира. Собственно, сам этот мир рискует прекратить свое существование. Подробности...
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Стол, свинья и современное искусство
Антон Крылов, журналист
Заставлять известную актрису залезать на стол в библиотеке – позорно. Но еще позорнее не суметь придумать ничего нового, повторяя даже не Рианну, а булгаковский фельетон столетней давности. Подробности...
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В США выбрали «Мисс Америка 2019»
В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значенияПодробности...
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День города в Москве превратился в большой фестиваль
Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятийПодробности...
Лондон показал подозреваемых в покушении на Скрипалей
Британская прокуратура наконец «нашла» ответственных за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Утверждается, что это некие Александр Петров и Руслан БошировПодробности...
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