Исполнитель роли Джона Сноу потребовал сделать геев «супергероями»

Во время кинофестиваля в Торонто звезда телесериала «Игра престолов» Кит Харингтон затронул тему представленности сексуальных меньшинств в Голливуде.

«Существует большая проблема с тем, что мужественность и гомосексуальность почему-то не могут стоять рядом. С тем, что не бывает фильмов Marvel, в которых актер, гей в реальной жизни, сыграл бы какого-нибудь супергероя. Когда это все-таки случится?» – сказал Харингтон.

К Харингтону присоединились сыгравшие вместе с ним в фильме «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» Эмили Хэмпшир и Тэнди Ньютон, а также режиссер фильма Ксавье Долан, пишет Variety.