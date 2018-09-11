Украина впервые за пять лет сократила экспорт зерна

В 2017-2018 маркетинговом году (начинается 1 июля) на Украине впервые за пять лет сократился экспорт зерна – на 9,6% по сравнению с предыдущим сезоном, сообщили в министерстве аграрной политики и продовольствия страны.

Экспорт Украиной пшеницы после роста в течение последних шести лет снизился на 2%, передает ТАСС со ссылкой на министерство.

В ведомстве сообщили, что экспорт зерновых составил 39,4 млн тонн, пшеницы – 17,1 млн тонн, ячменя – 4,3 млн тонн, ржи – 36,8 тыс. тонн, кукурузы – 17,7 млн тонн.

При этом в 2017-2018 маркетинговом году Украина не смогла полностью реализовать экспортный потенциал в связи с конкуренцией с южноамериканскими странами. Так, в 2016-2017 маркетинговом году страна поставила на экспорт 43,9 млн тонн зерновых, 20,7 млн тонн кукурузы, 17,5 млн тонн пшеницы, 5,4 млн тонн ячменя.

В министерстве связывают падение экспорта с сокращением сбора зерновых: если в 2016 году собрали 66 млн тонн, в 2017-м – 61,3 млн тонн.

По прогнозам министерства, в 2018 году урожай составит 60 млн тонн, хотя, по мнению экспертов, из-за сильных дождей в июле зерно потеряло в качестве.

В июне сельское хозяйство Украины страдало от засухи; прогнозировалось, что страна может потерять половину урожая.