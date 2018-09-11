Путин дал старт строительству первого мегатанкера на заводе «Звезда»

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки первого танкера класса «Афрамакс» на судостроительном комплексе «Звезда» в Приморье.

Судно получило название «Санкт-Петербург», передает ТАСС.

Всего в портфеле заказов «Звезды» находится десять танкеров такого класса дедвейтом 42 тыс. тонн, а также арктический танкер-челнок дедвейтом 69 тыс. тонн и другие суда.

Помимо президента России, в церемонии закладки танкера принял участие глава компании «Роснефть» Игорь Сечин.

В октябре прошлого года газета ВЗГЛЯД сообщала, что Роснефть заказала на «Звезде» 10 арктических танкеров-челноков. Позднее глава Роснефти Игорь Сечин сообщил, что еще 32 судна «Звезда» построит для Газпрома.