Власти Британии упразднили избирательные округа лидеров оппозиции

Пограничная комиссия Англии решила упразднить ко всеобщим выборам 2022 года избирательные округа, интересы которых в Палате общин представляет нынешний лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, экс-глава британского МИД Борис Джонсон и бывший министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Избирательный округ Ислингтон-Норт считается традиционным оплотом Лейбористской партии в Лондоне, а Джереми Корбин является парламентарием от этого округа на протяжении последних 35 лет – с 1983 года, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News.

Телеканал отмечает, что Корбину придется выбрать новый избирательный округ, если в 2022 году он рассчитывает пройти в парламент Соединенного Королевства, возглавить национальную оппозицию и претендовать на пост премьера Великобритании.

Более того, решения комиссии затронули интересы не только главного противника премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй в межпартийном политическом противостоянии, но даже политиков, которые являются оппозиционерами Мэй на внутрипартийном уровне.

Так, изменения претерпит лондонский избирательный округ Аксбридж и Южный Райслип, от которого в парламент Великобритании был избран главный соперник Мэй в рядах Консервативной партии, экс-глава британского МИД Борис Джонсон. Как отмечает телеканал, решение комиссии негативно скажутся на позициях Джонсона в его собственном избирательном округе.

Как сообщает телеканал, также планируется упразднить и расположенный в историческом районе Йоркшир избирательный округ Холтемпрайс и Хауден, который представляет в парламенте бывший министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, который вместе с Джонсоном покинул кабинет министров в минувшем июле, поскольку посчитал согласованный правительством план выстраивания будущих отношений Великобритании с ЕС слишком большой уступкой Брюсселю.

Также как и Джонсон, Дэвис неоднократно назывался на страницах британской прессы возможным преемником Терезы Мэй на постах премьер-министра и лидера Консервативной партии.

Напомним, в апреле Корбин осудил ракетную атаку на Сирию и предложил принять законопроект, который запретит кабмину Великобритании принимать решения об участии в военных конфликтах без согласования с парламентом.