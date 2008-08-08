Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» попал в ДТП

Российский актер Сергей Селин, известный по роли Анатолия Дукалиса в сериале «Улицы разбитых фонарей», попал в аварию в Санкт-Петербурге.

ДТП произошло на площади Восстания недалеко от Московского вокзала, вторым участником происшествия стал Hyundai Solaris. В результате аварии пострадавших нет.

Актер рассказал «Ридусу», что он стоял на перекрестке, ожидая, пока загорится зеленый сигнал светофора, когда в задний бампер его внедорожника влетел Hyundai Solaris.

«Все хорошо, лошадь отделалась легким испугом, как говорил Остап Бендер. Я вышел, посмотрел, ребята, походу, были без прав», – сказал Селин. По его словам, водитель иномарки «говорил на ломаном русском языке» и «слезно умолял не вызывать ГАИ».

«Не знаю, по какой причине они так разволновались. Я им сказал: «Ладно, успокойтесь, ребят. Но больше так не делайте. Это красный сигнал светофора. Если у вас в Узбекистане так ездят, то у нас так не ездят», – рассказал актер, добавив, что пожурил приезжих, и решил не вызывать ГАИ.

«Им теперь придется перед машины восстанавливать. У меня на машине чуть-чуть краска отошла, моей машине ровным счетом ничего не сделалось», – добавил он.

Селин сказал, что беседа с виновниками ДТП заняла у него полминуты и, не теряя времени, он отправился дальше.

Актер сыграл Анатолия Дукалиса в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Опера. Хроники убойного отдела».