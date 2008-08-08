Названы цены на обновленную Lada Granta

С 1 сентября в продажу поступила обновленная линейка автомобилей Lada Granta; в автоконцерне сообщили, сколько будут стоить машины.

Цены указаны на сайте автоконцерна. В частности, седан Lada Granta после обновления будет стоить от 419 тыс. 900 рублей. Самым дорогим седаном линейки стала Granta в комплектации Luxe, цены на которую начинаются от 608 тыс. рублей.

Цены на лифтбек и хэтчбек начинаются с 436 тыс. 900 рублей.

Машины в первом типе кузова подешевели – пятидверный лифтбек Lada Kalina продавали за 460 тысяч, во втором – стали дороже на 2 тыс. рублей.

Универсал Lada Granta можно будет купить за 446 тыс. 900 рублей – на 28 тыс. дешевле модели Kalina в таком кузове.

29 августа на Московском международном автосалоне «АвтоВАЗ» представил концептуальный внедорожник LADA 4x4 Vision.