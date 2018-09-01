Ирак закрыл воздушное пространство для российского военного самолета

Иракские власти в пятницу не пустили в свое воздушное пространство российский военно-транспортный самолет Ту-154М, пишет ливанский портал Al-Masdar.

По информации издания, самолет направлялся в сирийскую провинцию Латакия, где находится российская авиабаза Хмеймим, однако ему пришлось вернуться в воздушное пространство Ирана. Иракские власти наложили запрет без объяснения причины, передает РИА «Новости».

Сообщается, что позднее экипаж Ту-154М предпринял еще одну попытку пролета через воздушное пространство Ирака. Не уточняется, чем она закончилась.

ВКС России используют воздушное пространство Ирана и Ирака для переброски самолетов в Сирию для участия в операции против террористических группировок. Дамаск и Ирак заключили соглашение, согласно которому воздушное пространство этих стран может использоваться для ударов по запрещенной в России группировке «Исламское государство*».