Опубликовано видео испытаний новой российской противоракеты

Минобороны опубликовало видеозапись пуска новой модернизированной противоракеты ПРС-1М на полигоне Сары-Шаган.

На записи сначала колонна автомобилей едет на место пуска, потом ракету готовят к запуску, затем она взмывает в небо.

Пуск был проведен боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС на полигоне Сары-Шаган, сообщили в Минобороны.

Ранее в четверг заместитель командующего объединением ПВО и ПРО ВКС Андрей Приходько сообщал, что ВКС провели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО.

В Минобороны отметили, что система ПРО предназначена для защиты от ударов с воздуха, а также должна предупреждать о ракетном нападении и контролировать космическое пространство.