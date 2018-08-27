Пентагон признал беззащитность США перед российским оружием

США не смогут защитить свою территорию в случае атаки со стороны России и Китая, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси.

«Ситуация с безопасностью меняется. Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории», – заявил О'Шонесси на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США.

В это связи он призвал к полной смене оборонной стратегии США. «Мы должны фундаментально переосмыслить защиту нашей страны и продумать, как мы будем защищаться от равного по силе соперника», – заявил он, пишет Military Times.

Одной из мер, к которой уже прибегли в Пентагоне, О'Шонесси назвал попытки оснастить истребители F-16 радарами с активной фазированной антенной решеткой, чтобы боевые самолеты могли перехватывать крылатые ракеты.

Ранее американские эксперты заявили, что усилия Китая по модернизации Военно-морских сил дали свои плоды и сделали Пекин достойным конкурентом Соединенных Штатов в Тихом океане.