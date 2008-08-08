Китай готов к военному конфликту с США в Тихом океане

Усилия Китая по модернизации Военно-морских сил дали свои плоды и сделали Пекин достойным конкурентом Соединенных Штатов в Тихом океане, считают американские эксперты.

Программа модернизации, ориентированная на военно-морские и ракетные силы Китая, изменила баланс сил в Тихом океане, и США и их союзники только начинают это осознавать. Хотя Китай еще отстает в проектировании вооружений, он все равно может бросить вызов американскому военному превосходству в Южно-Китайском море.

Это означает, что участок Тихого океана, где Соединенные Штаты чувствовали себя хозяевами со времен морских сражений во Второй Мировой войне, снова станет оспариваемой территорий, а китайские военные корабли и самолеты будут регулярно бросать вызов США и их союзникам, пишет The New York Times.

Чтобы преобладать в этих водах, по мнению аналитиков, внимательно следящих за китайскими военными разработками, Пекину не нужны военные, которые могут победить США. Ему лишь стоит сделать пребывание американских военных в регионе слишком дорогостоящим. Многие эксперты говорят, что Пекин уже достиг этой цели.

Для этого он разрабатывает концепцию сдерживания A2/AD, использует радары, спутники и ракеты, чтобы нейтрализовать преимущество авианосцев США. Кроме того, Китай быстро расширяет свои ВМС, чтобы защищать свои интересы за пределами прибрежных вод.

Адмирал американских ВМС Филип Дэвидсон описывает Китай как равного США противника, который противостоит Вашингтону путем создания противокорабельных ракет и ведением подводной войны.

«Нет никакой гарантии, что Соединенные Штаты выиграют будущий конфликт с Китаем», – заключил он.

В июле стало известно, что Китай разрабатывает крупный беспилотный подводный аппарат, снабженный технологией искусственного интеллекта.