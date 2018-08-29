Ученые объяснили дождь из клопов в Якутии

Ученые и экологи объяснили нашествие клопов в Центральной Якутии миграцией миллионов насекомых.

Дождь из клопов выпал в Амгинском районе Якутии, местные жители сообщили, что обнаружили в населенном пункте множество насекомых, пишет РИА «Новости».

В институте биологических проблем криолитозоны СО РАН в Якутске взяли образцы насекомых и заявили, что это клопы-гребляки из семейства Corixidae. По словам экспертов, насекомые безопасны для человека, в Центральной Якутии несколько раз наблюдали такое редкое явление мигрирующих насекомых.

«В 1917-1920 годы регистрировались случаи, когда множество клопов-кориксид ночью летели на свет ламп и падали на землю, как дождь. Этот редчайший случай повторился еще в конце лета 1994 года в селе Амга. Сейчас как раз в это время у них сезон миграции, для людей не представляют опасности», – отметили ученые. Ученые и экологи объяснили нашествие клопов в Центральной Якутии миграцией миллионов насекомых.

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