Полиция перехватила уехавшего с ребенком пассажирки такси

Пресс-служба столичного управления МВД сообщила о введении полицейскими плана «Перехват», чтобы найти таксиста, уехавшего с малолетним ребенком пассажирки.

«Поступило сообщение о том, что таксист уехал вместе с ребенком пассажирки, которая вышла из автомобиля на Щелковском шоссе. Был введен план «Перехват», машину задержали», – сообщила пресс-служба управления.

В МВД рассказали, что в момент задержания машины ребенок спал позади водителя. Отмечается, что малышу один год восемь месяцев. В связи с событиями в настоящий момент проводится проверка, пишет РИА «Новости».