По делу о пытках в ярославской колонии задержаны новые подозреваемые

В рамках расследования уголовного дела по факту пыток в ярославской колонии задержаны еще двое подозреваемых, сообщили в СК.

«В ходе следствия установлено, что 29 ноября 2016 года в ФКУ ИК-1 УФСИН по Ярославской области проводились плановые режимные мероприятия с привлечением сотрудников ФКУ ИК-8. Во время следования группы осужденных бегом по коридору сотрудники названных исправительных учреждений наносили заключенным множественные удары руками, ногами и резиновыми палками», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там сообщили также, что по подозрению в совершении поступления задержаны сотрудники ФКУ ИК-8 УФСИН России по Ярославской области Сардор Зиябов и Дмитрий Никитинко. Следствие ходатайствовало о заключении обоих под стражу.

Напомним, 24 августа сообщалось, что Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту избиения заключенных в ярославской колонии после появления нового видео о пытках.

После публикации в Сети первого видео с избиением осужденного Евгения Макарова следователи возбудили уголовное дело. По последним данным, в деле 12 фигурантов.