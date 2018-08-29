На элеваторе в Омске погибли двое рабочих

В Омской области возбуждено уголовное дело из-за гибели двоих рабочих после обрушения подвесной конструкции при проведении работ на элеваторе.

Инцидент произошел вечером 28 августа в Кировском административном округе Омска, сообщили в региональном управлении СК.

«При проведении работ по укреплению емкости для хранения зерна на элеваторе из-за обрыва троса и падения подвесной конструкции с 30-метровой высоты упали четверо рабочих, двое из них погибли на месте, еще один человек тяжело травмирован и находится в медучреждении, четвертому рабочему существенный вред здоровью не причинен», – сообщили в управлении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ («нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы, изъяли документы подрядной организации, проводившей строительные работы.