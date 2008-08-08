Трамп передумал резко сокращать помощь другим странам

Глава американского государства Дональд Трамп отказался от намерения резко сократить помощь другим государствам, сообщил источник в Белом доме.

От планов пришлось отказаться из-за позиции Конгресса США, который не соглашается урезать финансирование, передает ТАСС.

Агентство США по международному развитию рассматривало сумму в 3,5 млрд долларов.