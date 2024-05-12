Акция «Бессмертный полк» прошла в 115 странах мира

Tекст: Ольга Иванова

«Мы увидели в этом году, что «Бессмертный полк» охватил весь земной шар – от Арктики до Антарктиды, от Индонезии до Эквадора, от Сирии и Турции до Китая и Японии, от Кении и Конго до Ирландии и Испании. 115 стран на всех без исключения континентах присоединились к акции «Бессмертный полк», это говорит о том, что она стала настоящим всемирным явлением. Но, конечно, наиболее масштабно, наиболее активно «Бессмертный полк» прошел у нас в России», – рассказал он.

Во всех школах страны прошли торжественные линейки и уроки мужества, ученики писали письма участникам специальной военной операции, оформляли «Стены памяти» портретами своих дедов и прадедов, победивших нацизм в 1945-м.

Школьные уроки, посвященные Победе, прошли и в зарубежных странах: «Урок мужества» – в Индонезии и на Филиппинах, «Урок Победы» – в Ливии, «Разговоры о важном» – на Кипре.

Одно из самых ярких мероприятий провели в Международном детском центре «Артек». Более трех с половиной тысяч детей из всех регионов России и 35 стран мира развернули километровую Георгиевскую ленту, прошли с портретами своих ветеранов до «Артек-Арены», где все вместе, в едином порыве, спели «День Победы» - настоящий гимн нашим Героям-Победителям.

Улицы российских городов украсили «Галереи Памяти» с портретами участников Великой Отечественной войны.