Суд арестовал активы Галицкого по иску Генпрокуратуры

Tекст: Денис Тельманов

Суд арестовал 11 марта активы бизнесмена Александра Галицкого, передает РИА «Новости». Исполнительное производство об аресте было начато уже на следующий день после выдачи исполнительного листа, следует из материалов судебных приставов.

Генеральная прокуратура России ранее потребовала взыскать с Галицкого имущество и денежные средства на сумму 8 миллиардов рублей, а также запретить деятельность объединения, в которое входит его инвестиционный холдинг Almaz Capital Partners LTD, из-за подозрений в финансировании ВСУ.

В иске Генпрокуратура указала, что за последние годы фонд Галицкого перечислил украинским оборонным компаниям более 50 миллионов долларов.

Дочерние структуры фонда, по данным ведомства, взаимодействуют с платформой, созданной по инициативе Владимира Зеленского, через которую осуществляется сбор средств для закупки вооружения, техники и провизии для нужд ВСУ.

Генпрокуратура России предъявила иск о конфискации имущества Галицкого на сумму свыше 8 млрд рублей. Александр Галицкий прокомментировал заявления о его причастности к спонсированию украинской армии.