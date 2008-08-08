Дана оценка планам Украины усилить военную мощь в Азовском море

Для России намерения украинских властей нарастить военную мощь в Азовском море и перебросить поближе к российской акватории подразделения морской пехоты не представляют угрозы, заявил газете ВЗГЛЯД вице-адмирал Петр Святашов, посчитавший провальными подобные планы Киева.

Бывший начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Петр Святашов отметил, что глубина Азовского моря не позволяет наращивать там корабельные группировки. Но главная проблема Киева заключается в отсутствии должного финансирования армии и флота. Вице-адмирал пояснил, что все возможные задачи на Азове решаются катерами пограничной службы.

В связи с этим он назвал «бредом» планы Украины по усилению своей военной группировки на Азовском море.

«У Украины нет средств на это. Их корабли стоят в Севастополе, они их бросили и забирать не хотят. Возможно, только морскую пехоту перебросят. Но никакой угрозы это представлять не будет. Это просто недружелюбная политика Украины», – сказал Святашов.

При этом пока неясно, каким образом могут быть переброшены морпехи. «Пехота должна доставляться десантными средствами, которых у Украины нет. У России в ответ на это есть средства воздушной защиты и авиация. Нашим пограничникам нужно не допускать ситуации с арестами наших судов», – подытожил Святашов.

Об увеличении в ближайшее время группировки кораблей, численности морской пехоты и артиллерии на азовском направлении сообщил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко. Его заявление привела пресс-служба командования ВМС ВСУ на странице в Facebook.