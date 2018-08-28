Министр экологии анонсировал реорганизацию Росгидромета

Росгидромет ждет реорганизация, заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в Ингушетии.

Он отметил, что у Росгидромета «есть очень хорошая коммерческая составляющая», ее необходимо задействовать «в формировании денежных средств». Полученные деньги Росгидромет сможет использовать для обновления «своих источников наблюдения в будущем».

При этом реорганизация Росприроднадзора не планируется. Данное ведомство должно следить за тем, как «будет выполняться указ президента, и как выполнен будет в 2024 году национальный проект «Экология», передает ТАСС.