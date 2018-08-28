В Киеве напали на голландских болельщиков

В центре Киева произошла драка между футбольными фанатами киевского «Динамо» и амстердамского «Аякса».

Потасовка произошла на улице Большой Васильковской в Печерском районе Киева, сообщает Sportarena со ссылкой на городскую полицию. Болельщики «Аякса» сидели в пабе, когда на них напали фанаты «Динамо».

Полицейские задержали девять активных участников конфликта, всех их доставили в Печерское управление полиции для выяснения обстоятельств. Очевидцы сообщают, что во время драки были слышны выстрелы.

В сети также появилось видео столкновения болельщиков «Динамо» и «Аякса». На кадрах можно видеть, как по улице бегут люди, а преследователи бросают в них горящие файеры. Слышны также хлопки и звук полицейской сирены.

Во вторник на стадионе «Олимпийский» в Киеве пройдет матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «Аяксом».

В феврале агрессивные болельщики киевского «Динамо», которые приехали в Афины на матч 1/16 Лиги Европы против местного АЕКа, напали на группу россиян.