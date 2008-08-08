Умер эстонский актер из «Убойной силы»

Эстонский актер Тоомас Креэн, появившийся в сериале «Убойная сила-4», умер на 60-м году жизни.

«Он был неутомимым актером, который также успевал заниматься спортом, петь плавать в море, поддерживать семью. Он был добрым человеком, который заботился о каждом», – говорится в сообщении Эстонского театра кукол.

Креэн сыграл множество ролей в детских спектаклях в театре кукол, снимался во многих телесериалах.

Сообщается, что прощание с актером пройдет 31 августа.