Европа пока на начальном этапе подготовки к войне. Но она стремительно форсирует события, и все ее действия так или иначе исходят из логики войны. Так что не стоит в стотысячный раз повторять мем про «Европа стреляет себе в ногу».11 комментариев
Поисковая операция выявила 12-го погибшего на «Нижнекамскнефтехиме»
По итогам поисковой операции, число погибших в результате происшествия на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане достигло 12 человек.
«Поисковая операция на территории «Нижнекамскнефтехима» завершена. Предприятие приносит соболезнования родным и близким погибших», – сказано в Telegram-канале «Сибур Нижнекамск – Нижнекамскнефтехим».
В посте также перечислены 12 погибших сотрудников предприятия.
Вечером понедельника сообщалось об 11 погибших при ЧП на предприятии.
Напомним, в конце марта на предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошли взрыв и возгорание во время работ по ликвидации последствий разгерметизации оборудования. МЧС представило к награде погибшего на «Нижнекамскнефтехиме» пожарного.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нижнекамске был объявлен трехдневный траур после пожара на «Нижнекамскнефтехиме». Компания «Сибур» приостановила шесть производств на предприятии после чрезвычайного происшествия.