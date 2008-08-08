Трамп и Меркель обсудили Идлиб и Украину

Глава американского государства Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуации в Сирии и на Украине, сообщил Белый дом.

Трамп и Меркель призвали международное сообщество не допустить «гуманитарный кризис в провинции Идлиб».

Кроме того, стороны выступили за продолжение работы «по разрешению конфликта на востоке Украины», передает РИА «Новости».

Лидеры двух стран также обсудили диалог Евросоюза и США об устранении торговых барьеров, передает ТАСС.