Южная Осетия отпраздновала 10-летие независимости

Свыше 10 тыс. зрителей пришли на Республиканский стадион в Цхинвале, где отмечалось 10-летие признания Россией независимости Южной Осетии.

На стадионе прошло историко-театрализованное представление и массовое исполнение национальных танцев. По словам помощника президента республики Давида Газзати, «такое масштабное мероприятие проходит в республике впервые», передает ТАСС.

Театрализованное представление рассказывало об истории народа «от времен аланского государства до современного государства Южной Осетии», сообщил он.

В частности, зрители увидели музыкально-поэтическую реконструкцию грузинской агрессии 2008 года. Этот эпизод зрители смотрели стоя.

Кульминацией представления стали кадры, на которых занимавший тогда пост главы российского государства Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

На праздновании были делегации из России, Абхазии, Приднестровья, Республики Арцах, ДНР и ЛНР, Италии, Сирии и Республики Науру.