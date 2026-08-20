Омичку отправили под административный арест за оскорбление участников СВО

Tекст: Алексей Дегтярёв

Кировский районный суд Омска признал 35-летнюю местную жительницу виновной в унижении достоинства участников спецоперации, сообщила пресс-служба в своем Telegram-канале.

Женщине назначено наказание в виде пяти суток административного ареста.

По данным суда, 27 июля 2026 года омичка вела прямую трансляцию из своей квартиры. Во время эфира она допустила грубые нецензурные высказывания, направленные на унижение военнослужащих. В ходе судебного заседания женщина полностью признала свою вину.

Кроме того, в тот же день суд рассмотрел еще одно дело в отношении нарушительницы. За мелкое хулиганство в интернете ее оштрафовали на 50 тыс. рублей. Месяцем ранее она уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение, получив штраф в 45 тыс. рублей. Постановления пока не вступили в законную силу.

В августе прошлого года столичная прокуратура инициировала уголовное преследование москвича за публичные оскорбления участников спецоперации.

В июне того же года полиция задержала жительницу Иркутской области за видеоролик с пожеланиями смерти российским бойцам.

В мае 2024 года московский суд арестовал столичного блогера за угрозы военнослужащим во время прямого эфира.