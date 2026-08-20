Sky News: Глава разведки Эквадора погиб при крушении вертолета в Кении

Tекст: Мария Иванова

Вертолет Eurocopter EC130 разбился в среду утром в округе Самбуру на севере страны, передает Sky News. Воздушное судно направлялось в заповедник Лоисаба площадью более 23 тыс. гектаров.

По данным Госдепартамента США, в результате катастрофы погибли пять американцев. Среди жертв оказался руководитель новостной службы NBCUniversal News Group Хосе Суарес.

Председатель компании Сесар Конде подтвердил гибель коллеги: «Мы с разбитым сердцем сообщаем трагическую новость о том, что Хосе Суарес погиб в результате крушения вертолета в Кении».

Правительство Эквадора также подтвердило гибель главы национальной разведки Мишеля Сенси-Контуджи и его жены Стефани Холлихан Васконес. У супругов осталось двое детей. Местный сафари-оператор Tropic Air Kenya направил вертолеты для помощи в поисково-спасательной операции на горе Ололокве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года в Кении разбился легкомоторный самолет с 12 иностранными туристами.

Весной 2024 года жертвой крушения военного вертолета на западе этой страны стал начальник Сил обороны генерал Фрэнсис Оголла.