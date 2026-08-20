Обмеление рек обнажило историческое судно в Сербии

AP: В Сербии из-за засухи из реки показался затонувший буксир

Tекст: Мария Иванова

Историческое судно показалось на поверхности воды неподалеку от сербского города Сремска-Митровица, сообщает Associated Press.

Местные жители отмечают, что пароход, получивший в СМИ прозвище «Титаник Савы», еще никогда не был так хорошо виден.

«Прошло несколько лет с тех пор, как его видели в последний раз, поэтому интерес довольно большой», – заявил историк Андрия Попович. По его словам, буксир длиной 54 метра построили в 1913 году в Будапеште.

Судно пережило две мировые войны, меняя владельцев и названия. Оно затонуло в апреле 1945 года, подорвавшись на мине во время перевозки раненых бойцов. Помимо сербской находки, засуха обнажила немецкие корабли на Дунае, древний мост в Италии и останки мамонта в Болгарии.

Климатические изменения приводят к учащению периодов экстремальной жары. Эксперты предупреждают, что подобные ситуации станут нормой, затрагивая даже высокогорные районы, где уже вводятся ограничения на использование воды.

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