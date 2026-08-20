Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.0 комментариев
Самолет МЧС России начал тушить пожары в Сербии
Спецборт Ил-76 МЧС России приступил к тушению пожаров в Сербии
Российский спасательный самолет Ил-76 приступил к ликвидации масштабных природных пожаров на территории заповедника Делиблатские пески в Сербии.
Спецборт МЧС, прибывший в Сербию накануне, начал работу по тушению крупных природных возгораний, передает ТАСС.
Авиационные службы подтвердили начало активных действий российского самолета.
«Самолет Ил-76 МЧС России, который прибыл в среду в сербский город Ниш, совершил вылет на тушение пожара в заповеднике Делиблатские пески», – сообщил собеседник агентства.
В настоящее время воздушное судно возвращается в аэропорт города Ниш. Самолету необходимо пополнить запасы воды для продолжения борьбы с огнем в заповедной зоне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МЧС России направило транспортный самолет Ил-76 на Балканы по просьбе Белграда.
Российский спецборт благополучно приземлился в сербском городе Ниш.
Рекордно низкий уровень воды в Дунае серьезно осложнил тушение природных возгораний в республике.