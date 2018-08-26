Путин сделает поручения по улучшению качества жизни в Южной Осетии

По итогам встречи президентов России и Южной Осетии Владимира Путина и Анатолия Бибилова прорабатываются поручения, которые повысят качество жизни в осетинской республике, заявил помощник президента Владислав Сурков.

«По ее итогам прорабатываются поручения. Будут приняты решения, которые еще более повысят качество жизни в Южной Осетии», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что хотя встреча президентов и была приурочена к праздничной дате, но имела деловой характер.

Встреча прошла в пятницу. Путин заявил, что Москва делает все ради помощи республике как в экономическом плане, так и в области обеспечения безопасности.