Путин сделает поручения по улучшению качества жизни в Южной Осетии

Взгляд
27 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 11:06  |  vz.ru
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Кому выгодна девальвация рубля

Девальвация рубля приносит сверхдоходы некоторым отраслям промышленностиФото: Михаил Метцель/ТАСС
Падение курса рубля приносит много неприятностей – импорт становится более дорогим, заграничный отдых – недоступным. Однако ряд российских отраслей благодаря росту курса доллара получили 700 млрд рублей дополнительных доходов, подчеркивает помощник президента РФ Андрей Белоусов. Кому же выгодно падение курса российской валюты? Подробности...
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США неубедительно объяснили молчание шпионов в Москве

В Вашингтоне занервничали от нехватки разведданных о намерениях РоссииФото: Сергей Петров/ТАСС
С 2016 года Вашингтон получает от своих осведомителей в Москве все меньше секретных сведений о планах российских властей. По утверждению американской прессы, агенты просто перестали выходить на связь с ЦРУ. Поэтому США не знают, каковы намерения Москвы в преддверии выборов в Конгресс. Насколько информация о молчании шпионов соответствует действительности и в чем его причины? Подробности...
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Какие выводы надо сделать из пожара на Ту-204 в Уфе

В самолете предусмотрена система пожаротушения двигателя, но следствию предстоит разобраться, почему она не сработалаФото: кадр из видео
Пожар двигателя пассажирского самолета Ту-204 рейса Уфа – Сочи, к счастью, не стал причиной трагедии и гибели более двухсот человек. Экипаж смог посадить самолет, полностью загруженный топливом. Что могло привести к неисправности двигателя и какие выводы нужно сделать, чтобы не допустить катастрофы в будущем? Подробности...
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Тактика США в Сирии стала исключительно антироссийской

Западная коалиция явно настроена на то, чтобы война в Сирии велась бесконечноФото: Michael Candelori/Zumapress/Global Look Press
Россия предостерегла США от удара по Сирии. Как указали в Минобороны, поводом для нападения станет химатака, которую инсценируют в Идлибе две группы боевиков. Как считают наблюдатели, Россия может сорвать удар только уничтожением американского эсминца The Sullivans, который прибыл в Персидский залив. Пойдет ли Москва на такой шаг и как ей противостоять подобным провокациям? Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Немцам больше нравятся американцы в качестве победителей

Антон Крылов, журналист
И те фальсификаторы, которые продвигают идею «русские – самая великая нация на Земле», и те, кто утверждает: «русские – убогие дикари», одинаково опасны для национального самосознания. Это одно и то же яйцо грустного рептилоида. Подробности...
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На «Армии-2018» не показали ничего нового

Максим Ваганов, публицист
Часто мы слышим, что наши талантливые конструкторы и инженеры придумали новый танк, самолет или корабль. Генералы заверяют, что, как только новое оружие будет изготовлено, они сразу же закупят минимум пару тысяч экземпляров. Подробности...
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Украину мучают имперские фантомные боли

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Измученные бытовыми проблемами родители утащили кусок страны в тихую гавань, отказались от утомительных имперских амбиций. А потом в тишине выросло поколение, которому захотелось великого. А родители дали им всего лишь Украину. Подробности...
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      «Калашников» показал наш ответ электромобилю Илона Маска

      Концерн «Калашников» представил на форуме «Армия-2018» электрический концепт-кар CV-1 на базе советского «Ижа». Внешний вид этого вероятного конкурента Tesla вызвал неоднозначную реакцию в Сети
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      Российский ОПК показал оружие будущего

      Российское оружие ближайшего будущего увидели посетители военно-технического форума «Армия-2018», открывшегося в Кубинке. Наибольший интерес публики привлек на выставке боевой управляемый робот «Игорек», разработанный концерном «Калашников»
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      ДНР презентовала первый трамвай собственного производства

      Несмотря на войну, промышленность ДНР развивается. Состоялась презентация первого трамвая собственного производства, созданием которого занялся Донецкий электротехнический завод. Ожидается, что уже на этой неделе трамвай начнет курсировать по одному из городских маршрутов
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

        • Последствие развала СССР

        • Исключительно провокация Саакашвили

        • Другое (предложите вариант в комментариях)

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        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Путин сделает поручения по улучшению качества жизни в Южной Осетии

          26 августа 2018, 13:10

          Текст: Сергей Гурьянов

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          По итогам встречи президентов России и Южной Осетии Владимира Путина и Анатолия Бибилова прорабатываются поручения, которые повысят качество жизни в осетинской республике, заявил помощник президента Владислав Сурков.

          «По ее итогам прорабатываются поручения. Будут приняты решения, которые еще более повысят качество жизни в Южной Осетии», – передает его слова ТАСС.

          Он отметил, что хотя встреча президентов и была приурочена к праздничной дате, но имела деловой характер.

          Встреча прошла в пятницу. Путин заявил, что Москва делает все ради помощи республике как в экономическом плане, так и в области обеспечения безопасности.


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