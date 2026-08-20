Китай значительно увеличил закупки российской свинины

Китай увеличил импорт российской свинины почти на треть за месяц

Tекст: Мария Иванова

Положительная динамика зафиксирована в данных таможенного управления азиатской страны, передает РИА «Новости».

Спрос на экспорт российских мясных субпродуктов остался на прежнем уровне, составив 13,3 млн долларов.

Импорт говядины продемонстрировал рост на 11%, достигнув отметки в 11,4 млн долларов. При этом поставки субпродуктов из мяса домашней птицы увеличились почти в два раза, составив 35,5 млн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Москва и Пекин договорились увеличить объемы взаимной торговли мясной продукцией.

Весной прошлого года Россия нарастила экспорт свинины на китайский рынок до рекордных 5,4 млн долларов. Российские власти решили начать поставки этого вида мяса в КНР в начале 2024 года.