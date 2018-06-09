Крупнейшая транспортная ж/д компания России предпочла украинские колеса отечественным

Структура «Первой грузовой компании» (ПГК) – ярославское АО «Стальтранс» – приобретет у московского ООО «Интерпайп-М» («дочка» украинской группы «Интерпайп») цельнокатаные колеса для вагонов на сумму до 467,77 млн рублей с учетом НДС, сообщили в ПГК.

Как передает «Интерфакс», срок действия подписанного 21 мая договора распространяется до конца июля. Согласно другому сообщению ПГК, компания получит колеса от «Стальтранса» на сумму до 470,1 млн рублей с учетом НДС.

Отмечается, что на ПГК от комментариев относительно сделки воздержались. В то же время, как сообщает источник агентства на транспортном рынке, украинские колеса для вагонов в настоящее время стоят дешевле российских, при этом предложение отечественной продукции ограничено.

ПГК является крупнейшим в России оператором железнодорожных перевозок. Кроме России компания, связанная с миллиардером Владимиром Лисиным, работает в странах СНГ и имеет совместное предприятие с железными дорогами Финляндии.

Напомним, в сентябре 2015 года государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в рамках введенных Киевом санкций остановила прием груженых и порожних вагонов ПГК и ее «дочки», следовавших на станции Украины и транзитом через ее территорию. В Минтрансе заявляли, что российские операторы после введения Украиной санкций против ПГК будут опасаться предоставлять свои вагоны для перевозок в направлении этой страны.